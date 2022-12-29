جامعة مطروح تهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

هنأ الدكتور مصطفى النجَّار، رئيس جامعة مطروح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، داعيًا المولى عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والتقدم لمصر والشعب المصري العظيم.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس جامعة مطروح عن خالص تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد الله تعالى خطاه على طريق الحق، كما تعهد بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في ظل رؤية مصر 2030.

كما هنأ الدكتور مصطفى النجَّار جميع منسوبي الجامعة من النواب وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، سائلًا الله تعالى أن يحقق لهم الآمال لرفعة شأن الوطن وعزة مصرنا الحبيبة.