رفع 116 طن مخلفات استعدادًا لاحتفالات رأس السنة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات نظافة مكثفة بالشوارع وأمام الكنائس؛ استعدادًا لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد؛ لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات وأعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن رفع 116 طن مخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، وإزالة حالتيِّ تعدٍ على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصيانة 30 عامود إنارة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، واصل أعمال وحملات النظافة اليومية، ورفع 30 طنًا من التراكمات والمخلفات بالقرية، ومن نقاط التجمع بطريق مصر أسوان الزراعي بماقوسة، ومن جانبي البلدورات، وشارع البربخ، وكدوان والجارحي، وتم أيضًا تحرير ٢٥ محضر إنذار بيئة وإشغال.

كما قام قسم الإنارة بصيانة 20 عمود إنارة عامة بالطرق وصيانة طريق بني محمد سلطان من أبو تلاوي لقرية عكاكا، وتركيب كشافات ليد جديد بنقطة شرطة الحواصلية وأمام الكنائس والأبعادية أيضًا استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والأعياد.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن أقسام البيئة التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية وحي غرب وتلة، رفع 86 طنًا من المخلفات والقمامة بالقرية، ومن نقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة لها، ومن أمام الكنائس بالحي والقرى، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لها ومنعًا لانتشار الأمراض.

وواصل قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية تلة برصد حالتيِّ تعدٍ على أرضٍ زراعية بمساحة 16 سهمًا في المهد، وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف أعمال النظافة والإنارة والتصدي لكل أشكال التعديات، مشيرًا إلى أنه شدد على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية، بضرورة تكثيف الجهود والحملات الخاصة بالنظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا؛ لتجميل وتزين المدينة لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات الميلاد المجيد.

322212063_740796560390724_4143456732203062191_n

322377503_681625870130908_7106221632923280082_n

322511090_1276520803206258_6653539020190634709_n

322488720_6051293521588846_845352800792708605_n

322707189_1225055754748340_2253295769618572651_n

322841185_565389954989652_3515353406667853173_n