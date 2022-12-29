أحد المشاركين في «قادرون باختلاف»: حققت حلمي بوقوفي أمام الرئيس هو سندنا وضهرنا

أعرب عبد الله هاشم، من مصابي متلازمة داون، ويبلغ من العمر 9 سنوات، عن سعادته لحضوره عرض الشكر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف.

وقال “هاشم” في تصريحات لـ "الدستور": "حققت حلمي بوقوفي قدام الرئيس، أنا بحبه قوي، وهو سند وضهر لينا، وأمان، وفي وجوده حاسين بالأمان والاستقرار وإن إحنا مش بركة، ولينا دور في المجتمع".

وأضاف: “نفسي الرئيس عبد الفتاح السيسي يشوف رسمي وأكون رسام كبير لما أكبر، وأنا دلوقتي بحاول أرسم الرئيس السيسي عشان أديله الصورة هدية، لإني بحبه أوي”.



احتفالية «قادرون باختلاف»

وصدق الرئيس السيسي على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

وتصدرَّت احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مؤشرات البحث المُختلفة، كما حازت إعجاب ملايين الأسر المصرية وأظهرت عاطفة متابعيها بعد عرض عدد من النماذج الناجحة والقصص المؤثرة في هذه الاحتفالية الإنسانية.

وعلى خط الأمل والحياء الذي أعاده الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، من دعم يحظون به على مدار السنوات الماضية، أصدر الرئيس عدَّة توجيهات لأجهزة الدولة المختلفة تجاه أصحاب الهمم في إطار استراتيجية الدولة لدمج ودعم الموهوبين منهم في المشروعات والقطاعات المختلفة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بالدولة، باستكمال الإجراءات لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف": "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معًا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها في المجتمع".

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صناديق هيئة قناة السويس والشهداء والمصابين والإسكان ووزارة الدفاع والتأمين الصحي، بدعم صندوق أصحاب الهمم.

وكلف الرئيس السيسي صندوق هيئة قناة السويس بدعم صندوق ذوي الهمم 100 مليون جنيه، و100 مليون من صندوق الشهداء والمصابين، و100 مليون جنيه من صندوق التأمين الصحي، و200 مليون من صندوق الإسكان، كما طلب 500 مليون جنيه من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ليصل إجمالي مبالغ الدعم لصندوق ذوي الهمم مليار جنيه.

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