الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بمواد مخدرة في القاهرة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام - مـبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته  (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام - كمية من مخدر الهيدور وزنت 250 جرام - مـبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(,25083 جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة المقطم

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وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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