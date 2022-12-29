عمومية «مصر للأسمنت المسلح» تجدد الثقة فى مجلس إدارتها

اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر للأسمنت المسلح برئاسة المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أمس الأربعاء، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2021-2022.

وجددت الجمعية العامة للشركة الثقة في المهندس نشأت مرسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، بحضور قيادات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وقيادات ومجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وأشادت الجمعية العامة بالمجهودات التي ساهم بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس نشأت مرسي في زيادة حجم الأعمال بالشركة وسداد المديونيات مما أدي الي تحسن نتائج الأعمال بشركة مصر للأسمنت المسلح وذلك عقب دمج كلا من شركتي رلاولان والقاهرة العامة للمقاولات في مصر للأسمنت المسلح .

ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، على دمج شركات القاهرة العامة للمقاولات، ورولان للمقاولات، وشركة مصر للأسمنت المسلح فى كيان واحد تحت مسمى شركة مصر للأسمنت المسلح .

كما وافقت الجمعيات على تعيين المهندس نشأت مرسى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة الجديدة مع تعيين رئيسى الشركتين المدمجتين بمجلس الإدارة.

تستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من المشروعات خارج مصر تحديا في عدد من الدول العربية والافريقية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم الموارد المالية للشركات.

وتركز الشركة برئاسة المهندس هشام أبو العطا على متابعة كافة المناقصات العالمية التي يتم طرحها من خلال شركاتها التابعة وهو ما ساهم فى حصول شركة مختار إبراهيم المقاولات المصرية على مشروع جديد في أبوظبى، بجانب مشروعات في سلطنة عمان وأخرى في الامارات العربية والسعودية والكويت، سبق تنفيذها السنوات الماضية، علاوة على قرب انتهاء مشروع طرق خاص بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام في دولة السودان.

يشار إلى أن القابضة للتشييد والتعمير يتبعها 14 شركة بخلاف 13 شركة مشتركة و22 شركة تساهم فيها، فيما تمتلك 6 شركات مقاولات وإنشاءات كهرباء تعمل بالفعل في مشروعات داخل وخارج مصر.

كما أن الشركة القابضة كوحدة مستقلة حققت 1.2 مليار جنيه أرباح تتمثل في حصتها فى أرباح شركاتها التابعة البالغة 897 مليون جنيه، ومبلغ 332 مليون جنيه ناتج عن بيع بعض الأصول العقارية، وإيجارات محصلة وتعويض للقابضة بمبلغ 231 مليون جنيه من شركة النيل لحليج الأقطان ومصادر أخرى خلال العام المالى 2020-2021.

وتم تحقيق إيرادات نشاط بلغت 15.3 مليار جنيه، مقارنة بـ15 مليار جنيه العام المالي 2019-2020، فيما حققت 1.9 مليار جنيه أرباحا مقابل 1.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 50%.