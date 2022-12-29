الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعادة إعمار 434 منزلًا فى 7 قرى بمحافظة الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية عن إعادة إعمار 434 منزلا فى 7 قرية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، من خلال مبادرة وحملة "ستر ودفا"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية، في محافظة الغربية لمجابهة فصل الشتاء، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة الدولة (حياة كريمة)، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

اعادة اعمار ضباط منزلا أمن قرية على مستوى الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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