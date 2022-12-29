برلمانى: الرئيس السيسى حريص على دمج «قادرون باختلاف» فى المجتمع

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لملف "قادرون باختلاف"، حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا على جبر خواطرهم وذلك من خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها معهم ويلتقى بهم والحرص على دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وهذه اللقاءات بمثابة رسالة وتأكيد من الدولة على الاهتمام بهذه الشريحة الغالية من أبناء المجتمع.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيانه اليوم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ذوي الهمم خلال مبادرة "قادرون باختلاف" تؤكد تطبيق حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل، بما يعكس التوجه نحو الجمهورية الجديدة بالأفعال، وتخفيف الأعباء عن هذه الفئة التي تحتاج الحماية والرعاية، ومن ثمَّ، يجب تضافر الجهود لدمج ذوي الهمم في المجتمع.

وأكد النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ذوي الهمم يمتلكون مقومات وقدرات خاصة، وخير دليل على ذلك الأبطال الذين يحققون إنجازات في القطاعات المختلفة حين إتاحة الفرصة لهم، وهذا ما تسعى الدولة إليه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم في المجتمع والتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم.

وأشاد عضو النواب، بالتوجيهات الخاصة باكتشاف المبدعين والموهوبين، وتوفير برامج وأنشطة لذوي الهمم؛ لرفع لياقتهم البدنية وتشكيل الفرق الرياضية منهم، ومراعاة الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، وتحديد نسبة خاصة في المشروعات المطروحة لهم، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي في عهد القيادة السياسية ويحظون بدعم غير مسبوق للتمتع بالحقوق المكفولة لهم بالدستور والقانون.

وتُولي الدولة بجميع مؤسساتها وبتوجيه من الرئيس السيسي، اهتمامًا مضاعفًا بذوي الهمم، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم.