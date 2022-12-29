فريق نشاط إيمان ونور بكنيسة أسوان يحتفل بعيد الميلاد والعام الجديد

نظم فريق نشاط إيمان ونور "رسالة حب"، بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، احتفالية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

تضمن الاحتفال صلاة القداس الإلهي، أعقبه فقرة الترانيم الميلادية، وتوزيع الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى عرض مسرحي رائع حول "ميلاد الرب يسوع"، وغيرها من الفقرات الأخرى.

في سياق متصل ضمن فعاليات الكنيسة الكاثوليكية، قد أطلقت جمعية كاريتاس الكاثوليكية بمصر مبادرة "ثروتنا في صحتنا"، لتحسين صحة الأطفال، المنفذة من قبل جمعية كاريتاس مصر بسوهاج.

وتستهدف المبادرة ستين طفلًا، والتي ستستمر لمدة ستة أشهر، ويقوم بتنفيذها أثنى عشر متطوعًا ومتطوعة في المجتمعات الشريكة، كما تشمل هذه المبادرة عددًا من الأنشطة المتنوعة.

بدأ النشاط بعمل لقاءات تعريفية بالمبادرة، وتوعية الأمهات بمبادئ التغذية السليمة، وكيفية تكوين وجبة غذائية متكاملة. قدم هذه اللقاءات التعريفية السيد ميشيل سمعان، مسؤول برامج الصحة، بمكتب كاريتاس سوهاج.