الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فريق نشاط إيمان ونور بكنيسة أسوان يحتفل بعيد الميلاد والعام الجديد

كنيسة
كنيسة

نظم فريق نشاط إيمان ونور "رسالة حب"، بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، احتفالية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

تضمن الاحتفال صلاة القداس الإلهي، أعقبه فقرة الترانيم الميلادية، وتوزيع الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى عرض مسرحي رائع حول "ميلاد الرب يسوع"، وغيرها من الفقرات الأخرى.

في سياق متصل ضمن فعاليات الكنيسة الكاثوليكية، قد أطلقت جمعية كاريتاس الكاثوليكية بمصر  مبادرة "ثروتنا في صحتنا"، لتحسين صحة الأطفال، المنفذة من قبل جمعية كاريتاس مصر بسوهاج.

وتستهدف المبادرة ستين طفلًا، والتي ستستمر لمدة ستة أشهر، ويقوم بتنفيذها أثنى عشر متطوعًا ومتطوعة في المجتمعات الشريكة، كما تشمل هذه المبادرة عددًا من الأنشطة المتنوعة.

بدأ النشاط بعمل لقاءات تعريفية بالمبادرة، وتوعية الأمهات بمبادئ التغذية السليمة، وكيفية تكوين وجبة غذائية متكاملة. قدم هذه اللقاءات التعريفية السيد ميشيل سمعان، مسؤول برامج الصحة، بمكتب كاريتاس سوهاج.

فريق نشاط إيمان ونور احتفالية عرض ثروتنا في صحتنا مسؤول برامج الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

طالبة بالإسكندرية تحصد جائزة «أنا مواطن متوسطى» بمرسيليا

أوكرانيا تعلن إسقاط 54 صاروخًا روسيًا اليوم

«المصرية للاتصالات» توفر خدمات التوثيق والشهر العقارى فى 9 فروع

«تفوق محلى كلاكيت تانى مرة وإخفاق إفريقى معتاد».. حصاد الزمالك فى 2022

عمومية «مصر للأسمنت المسلح» تجدد الثقة فى مجلس إدارتها

طبيب إسعاد يونس يكشف التطورات الأخيرة لحالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات