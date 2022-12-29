رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر الحبيبة بمناسبة حلول عام الميلاد الجديد 2023 والأعياد القبطية.

وقال رئيس قضايا الدولة، "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والمحبة والسلام والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.