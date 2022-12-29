الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية للاتصالات» توفر خدمات التوثيق والشهر العقارى فى 9 فروع

فروع WE
فروع WE

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن بدء توفير خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين داخل بعض فروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وسيبدأ تقديم الخدمات من خلال 9 فروع في الوقت الحالي، مع العمل على التوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى تباعًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات WE لتقديم قيمة مضافة لعملائها، والمساهمة في إحداث طفرة تنموية في مشروعات التحول الرقمي، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وستتم إتاحة خدمات الشهر العقاري في هذه الفروع بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، وتشمل فروع الشركة التي ستقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري كلا من فروع أرابيلا بلازا، وباب اللوق، والزمالك، ورمسيس، ومدينة نصر، وأسوان، والأقصر، والعروبة مول بطنطا، والهانوفيل بحري.

تأتي هذه الخطوة في إطار بروتوكول التعاون الذي وقّعته المصرية للاتصالات، شهر نوفمبر الماضي، مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات التوثيق من خلال مقار الشركة؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الخدمات، وقامت وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة، وإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة المصرية للاتصالات ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات الوزارة، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.

وقال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن "المصرية للاتصالات لا تدخر جهدا لدعم عملية التحول الرقمي في مصر وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وأن تقديم هذه الخدمات عبر فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سيسهم بشكل كبير في زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الرقمية"، مشيرًا إلى أن "المصرية للاتصالات ستواصل العمل من أجل تقديم الخدمات عبر عدد أكبر من الفروع مستقبلا".

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رئيس التحرير

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