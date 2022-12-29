«مصر الخير» ومعهد التخطيط يعدان قواعد بيانات بالغارمين في المحافظات

شارك معهد التخطيط القومي، لأول مرة، مؤسسة "مصر الخير" في إعداد قواعد بيانات حول أسر الغارمين بجميع المحافظات، ورصد أسباب الدين، لرصد مدى استحقاقهم لسداد الديون وحوكمة سدادها، تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المؤسسة والمعهد.

وأبرز الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد القومي للتخطيط، التعاون المشترك في إطلاق برامج تدريبية خاصة بالتمكين الاقتصادي مع التركيز على نموذج تمكين الغارمين اقتصادياً واجتماعياً كنموذج رائد محلياً ودولياً.

و تضمن الاتفاق مشاركة قيادات معهد التخطيط القومي وخبراءه في تقديم محاضرات وبرامج تدريبية والمشاركة في لجان التحكيم التي يتم تشكيلها للأنشطة المختلفة بمؤسسة "مصر الخير".

ومن جهتها، أوضحت منال شاهين، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أن بروتوكول التعاون بين معهد التخطيط القومي والمؤسسة يعد جانب هام في إطار تنفيذ استراتيجية"مصر الخير" لفك كرب الغارمين وخروجهم من دائرة الغرم والتي اتخذت عدة محاور في التدقيق في استحقاق مع تحديث أليات لسرعة التعامل مع الملفات الخاصة الغارمين والتي من شأنها تساعد في سرعة فك كرب لحماية الأسر المستحقة.

وقالت شاهين: “إننا نجحنا بالفعل في مساعدة حوالي 450 غارم وغارمة خلال شهر ديسمبر الجاري فقط كبداية، وهذا سيكون هدفنا في تنفيذ الاستراتيجة ونحن نعمل على كل القطر المصري والتركيز حالياً في محافظات الصعيد، وإننا نكثف جهودنا في محافظات الصعيد خصوصاً الصعيد الجنوبي لأنه من ضمن الاستراتيجية إننا نعمل على القرى ونركز على المحافظات التى تعاني من مشكلات اقتصادية وبالذات التي يوجد بها معدلات فقر مرتفعة بالنسبة والتناسب أعلى من المحافظات الحضارية وهذا هدفنا في الاستراتيجية المعلنة”.

وأضافت، أن قطاع الجمعيات الأهلية يساعدنا في ذلك من خلال تدريب الكوادر ورفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية الشريكة لأننا كمؤسسة نعمل أيضاً من خلال المجتمع المدني ولدينا أكثر من 400 جمعية شريكة منتشرة في جميع القرى المصرية نعمل من خلالهم سواء في البرامج أو في خطة الوعي أو في خطة التنفيذ إضافة إلى الاستعلام الإجتماعي والقانوني لبعض الحالات.

جدير بالذكر أنه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين معهد التخطيط القومي ومؤسسة "مصر الخير"، اتفق على التعاون المشترك فيما بينهما في إعداد البحوث والدراسات، وتنفيذ البرامج التدريبية لإعداد كوادر محلية من العاملين بالمنظمات الأهلية في مجال التنمية المؤسسية والتنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويشكل التعاون عدة محاور ويتركز المحور الأساسي أن تكون هناك دراسات اقتصادية استثمارية ذات أهمية عالية حتى يمكن العمل على التمكين الاقتصادي للأسر الغارمين في القرى في كل محافظة بكل ما فيها من مقومات اقتصادية سواء الإنتاج الزراعي أو الحرفي بهدف التمكين اقتصادي ونجفف منابع الفقر وبالتالي نجفف منابع الغرم.

ونص البروتوكول على مشاركة الطرفين في إصدار تقارير دورية حول مدى مساهمة الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك التعاون المشترك في إطلاق برامج تدريبية خاصة بالتمكين الاقتصادي مع التركيز على نموذج تمكين الغارمين اقتصادياً واجتماعياً كنموذج رائد محلياً ودولياً.