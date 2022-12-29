إدارة الموسيقات العسكرية تقيم حفلًا لأطفال مستشفى 57357

انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصري العظيم، ودعمها الكامل للمؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للأطفال بالمجان، أقامت إدارة الموسيقات العسكرية حفلًا لأطفال مؤسسة مستشفى 57357.

قدمت فرق الموسيقات العسكرية عددًا من المعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

وأعرب الدكتور شريف أبوالنجا مدير مستشفى 57357، عن اعتزازه بجهود القوات المسلحة الداعمة للمستشفى ودورها الوطنى فى خدمة الوطن فى كل المجالات، مقدمًا التحية لرجال القوات المسلحة الذين سيظلون دائمًا سندًا لمسيرة التنمية المستدامة بالدولة.

من جانبهم عبَّر الأطفال والعاملين بالمستشفى عن سعادتهم البالغة وشكرهم للقوات المسلحة التى تحرص على مشاركتهم وتتواصل معهم وتقدم لهم الدعم اللازم.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم مستشفى 57357 لمواصلة رسالتها الحضارية والإنسانية واستمرارًا لدورها الإنسانى فى إعادة البسمة إلى نفوس الآلاف من الأسر المصرية.