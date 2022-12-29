الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة رابطة القدس بالقاهرة تحتفل بعيد رهبنة الراهب متاؤس الأنطوني

كنيسة
كنيسة

تحتفل كنيسة رابطة القدس بالقاهرة، اليوم، بعيد رهبنة الراهب متاؤس الأنطوني راعي الكنيسة، وذلك تحت رعاية الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأ الراهب متاؤس الأنطوني  طريق الرهبنة، منذ 16 عاماً بدير القديس الأنبا أنطونيوس، بالبحر الأحمر ، ذلك الدير الذي ترهب به أيضاً الأنبا أنطونيوس مطران القدس.

وتحتفل كنيسة رابطة القدس بالقاهرة، مساء السبت المقبل، بليلة رأس السنة الجديدة ، بحضور كهنة وخدام  والأقباط بالكنيسة ، مع فقرات تراتيل لبداية العام الجديد ، وعظة روحية يلقيها  الراهب متاؤس الأنطوني .

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية ، إلى الإحتفال برأس السنة عبر إطلاق احتفاليات مساء السبت المقبل، تليها  صلوات القداس الإلهي للعام الجديد.

كنيسة رابطة القدس بالقاهرة راعي الكنيسة الراهب “متاؤس الأنطوني” الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى البحر الاحمر

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