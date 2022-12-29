وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد 2023

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وجاء في نص البرقية: «بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات، راجين من المولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة وأمن على مصرنا الغالية».

وتابع: «سيادة الرئيس.. ونحن على أعتاب هذا العام الجديد.. تتواصل مسيرة العمل الوطني.. في جني ثمار العمل وحصد بشائر الأمل في غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين.. وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين.. حفظكم الله لمصر.. وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».