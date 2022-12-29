الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بندب عبير الشاطر مساعدا للشؤون الفنية

الدكتور عبير الشاطر
الدكتور عبير الشاطر

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب الدكتور عبير الشاطر، أستاذ التصميم الحضري ومورفولوجيا العمران بكلية الهندسة جامعة عين شمس مساعدًا للوزير للشئون الفنية.

جدير بالذكر أن الدكتور عبير الشاطر حصلت على الدكتوراة من جامعة عين شمس، وحاضرت في العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج. 

كما شغلت الدكتورة عبير الشاطر العديد من المناصب العلمية والإدارية منها مستشارًا لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما شغلت منصب سفير علمي لمصر بإحدى منظمات التخطيط الإقليمي في المملكة المتحدة، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ونائب لمدير وحدة الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس،  ومراجع دولي ونائب لرئيس تحرير ومحرر في العديد من المجلات العلمية الدولية.

كما حصلت الدكتورة عبير الشاطر على العديد من الجوائز في النشر والتحكيم العلمي وتصميم الساحات العامة، كما ساهمت في تأليف وتحرير العديد من الكتب العلمية المحكمة في مجال التصميم الحضري والصادرة عن دور نشر دولية، وقد تجاوزت أبحاثها العلمية أكثر من ١٣٠ بحث علمي محكم في كبرى دور النشر الدولية بمفردها، وبالمشاركة مع باحثين محليين ودوليين، كما تولت رئاسة وتحكيم العديد من المشروعات البحثية الممولة، ولديها خبرة واسعة في إعداد التقارير الفنية والمخططات الإرشادية والمشروعات البحثية في مجال التصميم الحضري وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أصدر الدكتورة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتورة محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

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