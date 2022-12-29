كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمى يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «شلبى» فى دبى

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والمخرج بيتر ميمي، مساء أمس، بافتتاح فيلمهما الجديد "شلبي" في دبي وسط الجمهور العربي بدولة الإمارات، وعدد من الأصدقاء الذين شاركوا صنَّاع العمل لحظة عرض الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وقصة وإخراج بيتر ميمي، والعمل اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في دور العرض المصرية الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض "صابر" أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي"، ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

وطرح صنّاع الفيلم الأغنية الرسمية له تحت عنوان "ابن البطة السودة"، غناء الفنان رامي جمال، والمطرب أحمد سالم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعتبر فيلم "شلبي" هو التعاون الثاني بين كريم وبيتر ميمي في السينما بعد نجاحهما سويًا من خلال فيلم "من أجل زيكو"، كذلك حققت أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" نجاحًا كبيرًا.

اسرة الفيلم

اسرة الفيلم

اسرة الفيلم

اسرة الفيلم

اسرة الفيلم

اسرة الفيلم