الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمى يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «شلبى» فى دبى

اسرة الفيلم
اسرة الفيلم

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والمخرج بيتر ميمي، مساء أمس، بافتتاح فيلمهما الجديد "شلبي" في دبي وسط الجمهور العربي بدولة الإمارات، وعدد من الأصدقاء الذين شاركوا صنَّاع العمل لحظة عرض الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وقصة وإخراج بيتر ميمي، والعمل اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في دور العرض المصرية الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض "صابر" أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي"، ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

وطرح صنّاع الفيلم الأغنية الرسمية له تحت عنوان "ابن البطة السودة"، غناء الفنان رامي جمال، والمطرب أحمد سالم، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعتبر فيلم "شلبي" هو التعاون الثاني بين كريم وبيتر ميمي في السينما بعد نجاحهما سويًا من خلال فيلم "من أجل زيكو"، كذلك حققت أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" نجاحًا كبيرًا.

اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
اسرة الفيلم
بيومي فؤاد أليف مصطفى حمدى المخرج محمد سامى المخرج بيتر ميمي الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنان رامي جمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

الحكومة العراقية تكشف موعد إنهاء ملف النازحين

ميناء سفاجا يستقبل مجموعة فرق المتحدون للدراجات النارية بالسعودية

مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.. ما القصة وكيف يراها الخبراء؟

كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمى يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «شلبى» فى دبى

تحرير 670 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى آخر تعاملات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات