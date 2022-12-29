كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية من الفيروسات التي تدمر ملفاتك؟

اليوم في جوانب حياتنا، نحن نتصفح الإنترنت للبحث عن المعلومات والتسوق والبنوك وأداء الواجبات المنزلية ولعب الألعاب، والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء من خلال الشبكات الاجتماعية.

نتيجة لذلك تحتوي أجهزتنا على ثروة من المعلومات الشخصية عنا، قد يشمل ذلك السجلات المصرفية وغيرها من السجلات المالية، والمعلومات الطبية، المعلومات التي نريد حمايتها.

إذا لم تكن أجهزتك محمية، فقد يتمكن لصوص الهوية والمحتالون الآخرون من الوصول إلى معلوماتك الشخصية وسرقتها، يمكن لمرسلي البريد العشوائي استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك "كطائرة زومبي دون طيار" لإرسال بريد عشوائي يبدو أنه جاء منك.

قد يتم إيداع فيروسات أو برامج تجسس ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مما يؤدي إلى إبطائه أو تدمير الملفات.

باستخدام تدابير السلامة والممارسات الجيدة لحماية أجهزتك، يمكنك حماية خصوصيتك وعائلتك، يتم تقديم النصائح التالية لمساعدتك على تقليل المخاطر أثناء الاتصال بالإنترنت.

حافظ على أمان جهازك

تأكد من تنزيل التحديثات الموصى بها من الشركة المصنعة لجهازك أو مزود نظام التشغيل، خاصة بالنسبة للبرامج المهمة مثل متصفح الإنترنت الخاص بك، تعد برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس وجدران الحماية أيضًا أدوات مهمة لإحباط الهجمات على جهازك.

ابق على اطلاع

قم بتحديث نظامك والمتصفح والتطبيقات المهمة بانتظام، واستفد من التحديث التلقائي عندما يكون متاحًا، يمكن لهذه التحديثات القضاء على عيوب البرامج التي تسمح للقراصنة بعرض نشاطك أو سرقة المعلومات.

برامج مكافحة الفيروسات

يحمي برنامج مكافحة الفيروسات جهازك من الفيروسات التي يمكنها تدمير بياناتك أو إبطاء جهازك أو تعطله أو السماح لمرسلي البريد العشوائي بإرسال بريد إلكتروني عبر حسابك.

تقوم الحماية من الفيروسات بفحص ملفاتك وبريدك الإلكتروني الوارد بحثًا عن فيروسات، ثم تحذف أي شيء ضار، يجب عليك تحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك للتعامل مع أحدث "الأخطاء" المنتشرة على الإنترنت.

تتضمن معظم برامج مكافحة الفيروسات ميزة لتنزيل التحديثات تلقائيًا عندما تكون متصلاً بالإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن البرنامج يعمل باستمرار وفحص نظامك بحثًا عن الفيروسات.