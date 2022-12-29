الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مريم النجدى عن مشاركتها فى «قادرون باختلاف»: سعدت بالغناء أمام الرئيس السيسى

مريم النجدي
مريم النجدي

أعربت مريم النجدي، مطربة من ذوي الهمم، عن سعادتها بمشاركتها مع الفنان حسين الجسمي، في الغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف».

وقالت النجدي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، اليوم الخميس: «الأغنية استغرقت وقتًا قليلًا وتدربنا عليها كثيرًا، وفي النهاية خرجنا بعمل فني جميل»، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الفنان حسين الجسمي واصفة إياه بأنه إنسان رائع ولديه طاقة إيجابية ويدعمنا ويشجعنا دائمًا، مضيفة: "اتبسطت أوي، الأغنية كانت حلوة أوي".

وأوضحت أن الأغنية التي تم غناؤها مع الفنان الجسمي مبهجة للغاية، فيما شكرت الفنان هشام جمال على التلحين الرائع للأغنية من كلمات محمد إبراهيم الشاعر الكبير.

وأضافت أن مشاركتها خلال احتفالية "قادرون باختلاف" أمر رائع، وتابعت: "أحاول القيام بأشياء مختلفة كثيرًا، وما زلت مستمرة في مقاطع الفيديو التي تستهدف تقديم المساعدة لذوي الهمم"، مشيرة إلى أن تطبيق "أحسن صاحب" لدمج ذوي الهمم سيمثل نقلة كبيرة في وعي الناس فيما يتعلق بالتعامل مع "قادرون باختلاف".

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