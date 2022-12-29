وزير الرى: 106 ملايين جنيه لدعم المشروعات فى إفريقيا ودول حوض النيل

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها ١٠٦ ملايين جنيه، حيث تم نهو المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، ونهو المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتيِّ كيوجا وألبرت بدولة أوغندا، ودعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والانتهاء من إنشاء ٧ محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار (مرحلة أولى إنشاء عدد ٢ سد بولاية وارا).

التطوير التشريعي وقانون الري الجديد

كما أشار وزير الري، إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، ويهدف القانون لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

رفع القدرات الفنية للمتخصصين في مجال الموارد المائية والري

تم تدريب عدد (٧٩٥٠) متدربًا من مصر والعديد من الدول الإفريقية (منهم ٧٠٠٢ متدرب من وزارة الرى، ٧٢٠ متدربًا من وزارة البيئة، و ٢٢٨ متدربًا من دول عربية وإفريقية)، من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة ٦ أكتوبر وفروعه بكل من (إسنا وكفرالشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور).

كما تم عقد عدد (٢) دورة تدريبية فى مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة (٣٨) متدربًا من (١٦) دولة إفريقية فى مجالات (هندسة الأنهار- التنمية المستدامة- تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية).

كما قامت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد وتقديم دورات تدريبية في العديد من المجالات مثل حماية الشواطئ وبناء النماذج الهيدرولوجية وتصميم المنشآت المائية، حيث تم تنفيذ ٢١ برنامجًا تدريبيًا بحضور فعلي وأونلاين لعدد ٣٤٥ متدربًا من داخل جمهورية مصر العربية وكذلك عدد (٥٠٠) طالب من مختلف الجامعات المصرية.