القمص نصيف: الكتاب المقدس حريص على عرض حياة الأبرار والقديسين بطريقة متوازنة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنهضة داود النبي، بدءا من يوم 1 يناير كاتب المزامير، التي تقرأ في صلوات المسيحيين أكثر من 80 مرة في اليوم الواحد.

وعن داود النبي قال القمص يوحنا نصيف، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس في شيكاغو، في تصريح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحتفل الكنيسة يوم 23 كيهك (1 يناير) بعيد نياحة داود النبي القدّيس، والذي دُعِيَ السيّد المسيح باسمه (ابن داود)، والكتاب المقدّس حريص على عرض حياة الأبرار والقدّيسين بطريقة متوازنة، فلا يخفي بِرّهم ولا ضعفاتهم أيضًا، وهذا درس لنا في دراسة وعرض سِيَر القدّيسين.. فكلّ إنسان هو تحت الآلام والضعف، ولكن ضعف أمانة الإنسان لا يُبطِل أمانة الله؛ الذي يظلّ أمينا ويعمل بنعمته في الجميع.. ضعفات وأخطاء الأبرار، ناخُذ منها دروسًا ولا ينبغي أن تزعجنا، لأنّ كلّ البشر ضعفاء بما فيهم نحن، ولا يوجَد إنسان كبير على الخطيّة، حتّى أعظم القدّيسين.

و أضاف القمص يوحنا نصيف الحذر أساسي في الحياة، بينما التهاون يُعَرّض الإنسان لمخاطر كبيرة، كما أنّ الكبرياء والتعالي يمكن أن يتسبّبا في سقطات عظيمة، إذ تتخلّى نعمة الله الحارسة عن المتكبّرين..

التمادي في الخطيّة له عواقب مدمّرة على الإنسان، سواء التمادي في العُنف أو في التعالي أو في إساءة استخدام السُّلطة، أو في القساوة أو الظُّلم، أو في الاستهتار، أو في العناد، أو في الغرق في النجاسات، أو في الطمع، أو في الكذب فالتمادي سيُزيد من قيمة الفاتورة التي سيدفعها الشخص.

وتابع راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس في شيكاغو، أحيانًا لا نتصوّر فداحة نتائج السقوط في الخطيّة، لذلك عندما يزيّنها لنا العدو يجب أن ننتبه إلى عواقبها ونتائجها البشعة والمُميتة، فلا نقبلها أو ننزلق فيها.. وهذا بالطبع يحتاج إلى يقظة وتفكير حاضر، ومناعة داخليّة قويّة، ورفض مُسبّق في القلب، وهروب سريع كما من حيّة سامّة.