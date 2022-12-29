القمص يوحنا نصيف: مصطلح تذكار الميلاد السمائي غير سليم مسيحيا

قال القمص يوحنا نصيف، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، للأقباط الأرثوذكس في ولاية شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شاع في العشرين سنة الأخيرة، استخدام مصطلح "تذكار الميلاد السمائي"، عندما تأتي الذكرى السنوية لانتقال أحد أحبائنا.

وتابع راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، للأقباط الأرثوذكس في ولاية شيكاغو، الحقيقة أنّ هذا التعبير غير سليم مسيحيًّا، لأنّنا جميعًا ننال الميلاد السمائي، ونصير أبناء الله بالتبنّي في يوم معموديّتنا، وليس في يوم انطلاقنا من هذا الجسد وانتقالنا إلى السماء، فنحن بالمعموديّة، نُسَجَّل كأعضاء في الملكوت السماوي، ويصير لنا الجنسيّة السماويّة (في3: 20)، ونصير ورثة لله أبينا الذي تبنّانا في المسيح ابنه الوحيد، لذلك فتذكار ميلادنا السمائي هو تذكار يوم ميلادنا الثاني من الماء والروح.

وأضاف القمص يوحنا نصيف، أمّا عند انتقال أحبّائنا، فهم يخلعون هذا الجسد البالي ويتركونه يعود إلى التراب، وينطلقون بنفوسهم المتّحدة بالمسيح إلى الفردوس، حيث مواضع الراحة والنور والفرح.. من أجل هذا لا يَصِحّ أن نُطلق على تذكار يوم الوفاة أنّه "تذكار الميلاد السمائي"، فكلّنا قد نلنا الميلاد السمائي منذ معموديتنا.. بل هو تذكار الانتقال والدخول إلى مواضع النياح والراحة في فردوس النعيم، كم أتمنّى أن نتوقَّف عن استعمال هذا المصطلح الخاطئ، واضعين أمام عيوننا أهمّيّة يوم معموديّتنا، التي نلنا بها الميلاد السمائي الذي من فوق، وصِرنا بها أبناء الله، ووارثين لملكوته الأبدي المجيد.