بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول.. 15 يناير

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بسرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف اعتبارًا من 15 يناير 2023 مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهى (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية، شركة أليس للحلول المتكاملة، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات، ايجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية)، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات ، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمدة من خلال الرابط التالي

https://pos.eta.gov.eg/

وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه يمكن للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الإيميل التالي:

[email protected]