سويلم: 1.40 مليار جنيه لإنشاء شبكات الصرف الزراعى و544 مليون جنيه لمواجهة السيول

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها ١.٤٠ مليار جنيه، لإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى فى زمام ٦٩ ألف فدان بمحافظات القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفرالشيخ والإسكندرية والبحيرة ودمياط والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

كما تم إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على العديد من المصارف بعدد ١٣ محافظة وهي (الجيزة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - المنيا - قنا - القليوبية - الدقهلية - دمياط - الإسكندرية - بنى سويف - الشرقية) ومن أهم تلك الأعمال (إحلال وتجديد كوبرى مصرف ك ٠.٥٠٠ على مصرف نمرة (١١) وكوبرى كوم النور ك ٤.٥٠ على مصرف اللبينى ببنى سويف - إنشاء سحارة مصرف كفرالبطيخ بدمياط - إنشاء نطاق شبكى على مصرف أبوصوير - حماية ميول مصرف شمال الإسماعيلية).

أعمال الحماية من أخطار السيول

كما أوضح أنه تم تنفيذ (٧) بحيرات صناعية و(٧) حواجز ترابية خلفها و(٥) قنوات صناعية و(٤) سدود إعاقة ورفع كفاءة (٤) سدود إعاقة و(١) معبر أيرلندى و(١٢) خزانًا أرضيًا ورفع كفاءة (١٠) خزانات أرضية أخرى وتنفيذ (٥) أحواض تهدئة بقيمة إجمالية ٥٥٤ مليون.