الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| «القومى للأجور» يقر زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.. وبدء تشغيل محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

«القومي للأجور» يقر زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه

أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

واشنطن: سنواصل الضغط على روسيا للإفراج عن الجندى السابق فى البحرية

قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الجندي السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان المعتقل في روسيا. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي، وتراجع الذهب عيار 21– أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية– إلى 1060 جنيهًا للشراء، و1545 جنيهًا للبيع. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تشمل 12 حوضًا.. بدء تشغيل محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

بدأت محافظة البحر الأحمر في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية شمال مدينة الغردقة، بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميًا، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تفاصيل الامتيازات الجديدة للمصريين بالخارج لجلب سياراتهم

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، كما أعلنت وزيرة الهجرة عن تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج لجلب سياراتهم وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار فاتتك الاجتماعية والاقتصادية القومي للأجور روسيا اسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثية بالغردقة السفيرة سها جندي

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