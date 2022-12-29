الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطن يبدأ من 25550 جنيها.. أسعار الحديد المسلح في الأسواق اليوم

حديد
حديد

تشهد أسعار الحديد المسلح، حالة من عدم الاستقرار في مستهل تعاملات صباح يوم الخميس 29 ديسمبر، بعد عدة ارتفاعات متتالية شهدها سوق حديد التسليح خلال شهر ديسمبر.

 وقد حددت مصانع الحديد ألا تقل الكمية عن 30 طن وبشرط ان يتم السداد نقدا، شاملا القيمة المضافة 14‎%‎  وتسليم أرض المصنع وغير شامل الناولون والنقل.

- أسعار الحديد في السوق  المحلي 

حيث بلغ سعر طن حديد عز بقيمة 26450 جنيها للطن. 

كما سجل سعر طن حديد المصريين بقيمة 25550 جنيها للطن. 

كما سجل سعر طن العشري بقيمة 26300 جنيه للطن.

وجاء سعر طن حديد  الكومي بقيمة 26200  جنيه للطن. 
كما بلغ سعر طن حديد المعادي بقيمة 26150 جنيه للطن. 
وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 26250 جنيها للطن.
كما بلغ سعر طن حديد بشاي بنحو 26100 جنيه للطن.
حيث سجل سعر طن حديد العتال بقيمة 26400 جنيه للطن.

بينما سجل حديد عطية بنحو 26150 جنيها للطن.
وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 26150 جنيها للطن.

بينما جاء سعر حديد المراكبي بقيمة 26200 جنيه للطن.

- أسعار خردة الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد خردة خليط نحو 8000 جنيه حسب النوعية.
بينما بلغ سعر طن الحديد خردة ممتاز نحو 10000 جنيه حسب النوعية.

أسعار الحديد استقرت أسعار اسعار الحديد المسلح اليوم الخميس سعر طن حديد عز سعر طن حديد بشاي سعر طن حديد العتال سعر الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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