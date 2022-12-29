الزمالك يسعى للصعود لقمة الدورى على حساب الإسماعيلى بجهازه الفنى الجديد

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول لقمة الدوري عندما يستضيف فريق الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع العاشر.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات وثلاثة تعادلات ويملك أقوى هجوم في الدوري برصيد 17 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف وبعد 4 انتصارات متتالية على طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي وحرس الحدود تعادل في الجولة الماضية مع المقاولون بدون أهداف وكانت المباراة الأولى التي يفشل فيها الفريق في هز الشباك وبعد الانتقادات التي تعرض لها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني أصبح من المؤكد أن يقوم بإجرء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي ومنها الدفع بسيف الجزيري في الهجوم وإشراك سيد عبد الله نيمار في الجانب الأيمن على حساب عمر جابر الذي خرج من القائمة للإصابة .

فيريرا حرص على دراسة فريق الإسماعيلي جيدا وعرف أنه سوف يستعيد جهود قائده باهر المحمدي ومحمد حسن الذين غابا عن مباراة المصري الأخيرة بسبب الإيقاف وكذلك عبد الرحمن مجدي وسيركز فيريرا على إختراق دفاع الإسماعيلي من الجانب الأيمن لاستغلال فارق السرعة بين حمدي النقاز ويوسف أسامة وأحمد سيد زيزو الذين يتبادلان اللعب في الجبهتين اليمنى واليسرى خلال المباريات وأكد فيريرا للاعبيه أن وجود جهاز فني جديد للإسماعيلي سيساهم في زيادة حماس لاعبيه ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية ويجب مواجهة ذلك بالضغط المبكر من بداية المباراة ومحاولة التسجيل في ربع ساعة الأولى لارباك الجهاز الفني ولاعبي الدراويش.

قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف أوباما وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الأخر يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 6 نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وخمس هزائم وسجل ستة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف ومباراة الليلة هى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد حسام ميدو الذي يسعى لبداية قوية مع الفريق خاصة أن الصفوف ستكون مكتملة بعودة باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد حسن وسيحاول ميدو السيطرة على وسط الملعب وتضييق المساحات بين خطى الدفاع والوسط للحد من إنطلاقات لاعبي الزمالك مع الإعتماد على سرعة ومهارة ياو أنور وأحمد مدبولي وتمريرات صالح جمعة في الهجمات المرتدة .

أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو ومحمد هاشم وباهر المحمدي وحمدي النقاز وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد محسن وعمرطارق الوحش وعماد حمدي وأحمد مدبولي وصالح جمعة ومحمود الشبراوي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وعماد حمدي وباسم مرسي ومحمد الشامي.

ويغيب عن الإسماعيلي كل من: محمد فوزي ومحمد عبد السميع ومحمد نصر وحازم مرسي ومصطفى فارس وكريم عرفات ومحمد بن خماسة لأسباب مختلفة.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده أحمد حسام طه وسامي هلهل ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو.