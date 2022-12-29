الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: روسيا تريد إنهاء حرب أوكرانيا فى أقرب وقت

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن بلاده تريد حل الوضع في أوكرانيا وإنهاء الحرب "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف لافروف، في مقابلة خاصة مع قناة إخبارية روسية، أن حماية أرواح الجنود والمدنيين تعد "أولوية" بالنسبة إلى موسكو، خصوصا من هم في مناطق القتال.
وتابع: "نود تسوية الوضع في أقرب وقت ممكن، وإنهاء هذه الحرب التي استعد لها الغرب وأطلقها ضدنا عبر أوكرانيا".
وبخصوص المحادثات مع الغرب، قال لافروف إن "موسكو ليس لديها رغبة في إجراء محادثات مع الغرب"، خاصة وأن السياسيين الغربيين "أعلنوا أن الأمن في أوروبا يجب أن يُبنى ضد روسيا"، حسب تعبيره.
وعن تسليم الولايات المتحدة أنظمة صواريخ باتريوت لأوكرانيا، قال لافروف إن روسيا أُبلغت عبر القنوات الدبلوماسية أن "واشنطن لا تعتزم القتال مباشرة مع موسكو".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت مؤخرا تقديم شحنة إضافية من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل منظومة "باتريوت" التي طلبها في وقت سابق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 29-12-2022

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2022

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29 ديسمبر 2022

لافروف: روسيا تريد إنهاء حرب أوكرانيا فى أقرب وقت

أوكرانيا تعتزم تطوير مسيرات مقاتلة فى 2023

هل تشهد 2023 حربا بين صربيا وكوسوفو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات