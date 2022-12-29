الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعتزم تطوير مسيرات مقاتلة فى 2023

مسيرة مقاتلة
مسيرة مقاتلة

أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الأربعاء، عزم بلاده تطوير مسيرات مقاتلة عام 2023.
وقال الوزير في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشييتد برس، إن بلاده ستتلقى بداية العام المقبل "نماذج جديدة من المسيرات القتالية ذات القدرة على إسقاط مسيرات أخرى في الجو".
وأضاف: "أستطيع القول إن الوضع فيما يتعلق بالمسيرات سيتغير بشكل جذري في فبراير، أو مارس" من العام المقبل.
وأشار فيدوروف إلى أن بلاده "اشترت نحو 1400 طائرة مسيرة للقيام بأعمال استطلاعية"، مبينا أن "المرحلة التالية تشمل الحصول على مسيرات مقاتلة"، وفق الوكالة.
وأوضح أن المسيرات المقاتلة تشمل "مسيرات متفجرة وأخرى قادرة على الطيران لمسافة تراوح بين ثلاثة وعشرة كيلومترات، وضرب أهداف".
وقال فيدوروف إن المسيرات المقاتلة سيتم تطويرها "داخل أوكرانيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أوكراني أن روسيا أطلقت 127 مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا في نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري.
ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو. 

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