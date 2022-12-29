استشارى التثقيف والإعلام الغذائي يقدم نصائح صحية للتغذية السليمة

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري تثقيف وإعلام غذائي، إنه يجب علينا تقييم أغذيتنا في البداية حتى نستطيع ان نحكم ما إذا كنا نأكل بشكل صحيح أم لا.

وأضاف مجدي نزيه خلال لقاءه بـ"برنامج من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الغذاء يجب أن يكون ثلاثي الأبعاد، لافتاً إلى أنه ليس من المهم أن يكون ماهو نوعه، ولكن المهم أن يكون ما هو دوره، لأننا نأكل حتى نقابل احتياجاتنا.

وتابع: “أننا في حاجة إلى ثلاثة أشياء؛ وبالتالي لابد أن يحتوي أكلنا على ثلاثة أشياء، وهي حاجة لمنح الطاقة، حاجة تبني وهي البروتينات، حاجة لدعم وسلامة العمليات الحيوية في الجسم”.

وأشار إلى أن الحاجة التي تمنح الطاقة هي النشويات، لافتاً إلى أن الدهون والسكريات يمنحوا طاقة أيضًا، لكن النشويات أكثر أمانًا، والنشويات مثل العيش والأرز، المكرونة، العجائن، معقباً:"تورتة الميلفاي أم 400 أو 500 جنيه، تعطيني طاقة مثل الرغيف أبو 5 قروش، والأرز المعمر اللي معمول بالمكسرات، زي الأرز المفلفل اللي معمول بزيت التموين".

البروتينات تتمثل في اللحوم، الدواجن، أسماك، بقول، بيض، ألبان بكل منتجاتها، أو أعضائ حيوانات داخلية، ثم يأتي الطبق الثالث الخاص بالعمليات الحيوية، وهو طبق بجب أن يكون ممتليء بالفيتامينات، كل مجموعة المعادن، الألياف النباتية، المركبات العضوية، معقبا:"هذا الطبق هو طبق السلطة الخضراء لكنه يجب أن يكون خماسي الألوان".