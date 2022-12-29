الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى تثقيف وإعلام غذائى: تناول الفول من عربات الشارع كله إيجابيات

عربية الفول
عربية الفول

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري تثقيف وإعلام غذائي، إن الصحة  تختلف عن العافية، موضحًا أن الصحة هي الخلو من الأمراض، بينما العافية هي القدرة على التكيف، معقبًا:"في الماضي كان الشخص يستيقظ في الصباح الباكر ويستمر طيلة اليوم عمل دون أن يهمد"

 

وأضاف استشاري التثقيف والإعلام العذائي خلال لقاءه بـ"برنامج من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه إذا كان الإنسان يمتلك العافية، فإنه في هذه الحالة عندما يأتيه فيروس أو بكتيريا يستطيع أن يقاومه. 

 

وعن مدى صحة أكل الشارع، مثل أكل الفول من على العربية ،وأكل السجق والكبدة في الشارع، قال، إن هناك بعض الإيجابيات لمثل هذه الأكلات، وهو أنه أكل طبيعي ليس به شيء مصنع، وهي ميزة في حد ذاتها.

 

وأوضح أن الزيت الحار الذي يتم وضعه على الفول يعتبر مصدر لأوميجا3، أي أنه من أكفأ المقومات لدهون الدم الذي يعتبر موضة، حبث نجد شباب اليوم ممن لم يتخطوا سن الثلاثين يعانون من الدهون الثلاثية المرتفعة، والكوبسترول، وبالتالي فإن الزيت الحار يعتبر ميزة. 

 

وأشار إلى أن فول الشارع من ضمن البروتوكول الخاص به، هو أن يكون بجواره بصل أخضر، وهذا يعتبر ميزة كبيرة أأيضا، لافتا إلى أن العيب الوحيد في فول الشارع هو أن الفول على المستوى التجاري ، يحتوي على مادة تسمي حامض الفيتيك، وهي مادة تمنع امتصاص الحديد، ويجب التخلص منها عن طريق نقع الفول 12 ساعة في المياه .

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استشارى تثقيف وإعلام غذائى: تناول الفول من عربات الشارع كله إيجابيات

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