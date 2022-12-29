الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طارق الشناوى: السينما تحتاج بقوة لتدخل الدولة.. والرقابة لابد أن تفتح أبوابها

طارق الشناوى
طارق الشناوى

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن السينما المصرية تحتاج بقوة لتدخل الدولة وتساهم في الإنتاج، مؤكدًا أنه عند غياب الفيلم المصري عن المسابقة الرسمية للمهرجانات العربية، فيجب أن نسأل عن المشاكل ونعالجها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، كان هناك دعم من الدولة يقدم للأفلام مثل فيلم "رسائل بحر"، حتى لو كان الدعم بسيطًا لكنه كان يعطي دفعة للمنتج ليتحرك، مؤكدًا أن الدعم يفتح الأبواب للمنتجين.

القطاع الخاص يخشى من تقديم الأفلام بسبب الشباك

وأوضح أن أفلام القطاع الخاص يخشى أن يقدمها لأنه يخاف من الشباك والخسارة، مؤكدَا أن الرقابة يجب أن تفتح الأبواب لمناقشة قضايا كثيرة ومثلما تقيم الدولة حوارا وطنيا يجب على الرقابة فتح باب النقاش وعمل حراك فني لأن هناك مخرجين شباب لديهم أفكار مميزة وسيكونون صورة لمصر. 

وأكد أن الدراما دخلت في قضايا كان من الممكن ألا تناقش مثل "جزيرة غمام، والاختيار"، ووصلت لمسافات رقابية لم تكن مسموحة من قبل، مشيرًا إلى أن الرقابة على الأفلام أشد من الدراما رغم أن الأخيرة تدخل كل البيوت. 

طارق الشناوي السينما تدخل الدولة تحتاج الرقابة الأبواب

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