خلود زهران تحبس دموعها بعد غناء أميرة عزت إحدى أبطال «قادرون باختلاف»

قالت أميرة عزت، إحدى بطلات "قادرون باختلاف" إنها تبلغ من العمر 22 عامًا، وتدرس يكلية الآداب جامعة عين شمس.

وأضافت أميرة عزت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنها شاركت في احتفالية "قادرون باختلاف"، وكانت تغني سولو في الكورال لأغنية "شكرًا".

وأعربت أميرة عزت، عن إحساسها بالقلق أثناء وقوفها على خشبة المسرح في احتفالية "قادرون باختلاف"، ومن ثم شعرت بالرهبة عندما وجدت الضيوف الكثيرة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أنها تغني منذ أن كانت في الإعدادية، لافتة إلى أن كورال الكنيسة هو الذي اكتشف موهبتها وساعدها على الغناء.

وأشارت إلى أنه لا يوجد مادة دراسية معينة في الجامعة تحبها، لكنها تحب أن تقرأ في كل شيء، معقبة: "لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن يعرفني أحد أو أن أصل إلى أن أغني أمام الرئيس السيسي ، وهو ما أعطاني الثقة في نفسي كثيرً ا عن ذي قبل".

وغنت أميرة عزت جزء من أغنية "كده ياقلبي" للفنانة شيرين عبدالوهاب، مما جعل الإعلامية خلود زهران تحبس دموعها من فرط إحساسها.