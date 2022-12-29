الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إبراهيم فايق: انهمرت بالبكاء فور انتهاء احتفالية قادرون باختلاف

الإعلامي الشاب إبراهيم
الإعلامي الشاب إبراهيم فايق

عبر الإعلامي الشاب إبراهيم فايق، عن سعادته البالغة بسبب مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف والوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

 

رهبة المشاركين

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه حرص على التواجد باستمرار مع أبناء قادرون باختلاف قبل أيام من انطلاق الاحتفالية من أجل إزالة الرهبة التي كانت متواجدة بقلوبهم.

قادرون باختلاف 

وأضاف في حديثه أنه انهمر في البكاء بعد انتهاء الاحتفالية بسبب شدة تعلقه بأبناء قادرون باختلاف. 

إبراهيم فايق قادرون باختلاف سي بي سي من مصر السيسي

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