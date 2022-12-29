العاهل الأردنى يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء فى القدس لإذكاء الصراع والعنف

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس، من قبل متطرفين من الجهات كافة لإذكاء الصراع والعنف.

وأضاف العاهل الأردنى في تصريحات لقناة سي إن إن الأمريكية، نشرتها اليوم، أن المقدرة على التعامل مع هذا الأمر، ذلك أن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة.

وأكد الملك عبدالله الثانى مجددا على أهمية الوصاية الهاشمية، قائلا "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس، معربا عن القلق من وجود تحديات تواجه الكنائس إثر السياسات المفروضة على الأرض".

وخلال اللقاء، استعرض العاهل الأردنى جوانب من تاريخ الوصاية الهاشمية، وصلتها بصون المقدسات الإسلامية والمسيحية، على مدار أكثر من مئة عام، قائلا "محظوظون في بلدنا وفي القدس؛ لأن لدينا أقدم مجتمع عربي مسيحي".

العاهل الأردنى: فى القدس أقدم مجتمع عربى مسيحى فى العالم

وحول المخاطر التي تواجه الوجود المسيحي بالمنطقة، أكد العاهل الأردنى أن في الأردن وفي القدس أقدم مجتمع عربي مسيحي في العالم، قائلا "وهم هنا منذ ألفي عام، وعلى مدى الأعوام الماضية، بتنا نلاحظ أنهم كمجتمع يتعرضون لضغوطات، وبالتالي فإن أعدادهم في تناقص، وهذا باعتقادي ناقوس خطر لنا جميعا".

وعن التخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة، قال ملك الأردن "لا بد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، وهذا أمر لن يكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين، موضحا أن الجميع في المنطقة قلقون للغاية، ومنهم موجودون في إسرائيل ويتفقون على ضرورة الحيلولة دون حصول ذلك.

وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أهمية التكامل الإقليمي، في كسر الحواجز، لافتا إلى حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي من خلال التعاطف معها في فعاليات كأس العالم.

وأكد الملك عبدالله الثانى أنه ما لم يكن هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيبقى الشارع العربي دوما متعاطفا مع القضية الفلسطينية، "لذا علينا أن نتخذ خطوات بناءة بدلا من الإجراءات الهدامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.