أثناء الاستعداد لإجراء عملية جراحية.. وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى قويسنا المركزى

أعلنت مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، عن وفاة الدكتور وسيم نسيم استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، وذلك أثناء قيامة التحضير إلى إجراء عملية جراحية،وسط حالة من الذهول بين العاملين والطاقم الطبي بالمستشفى وسادت حالة من الحزن بين كافة العاملين في المستشفى.



وأصدرت مستشفى قويسنا المركزي بيان جاء نصه: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى، استشاري الجراحة ورئيس قسم الجراحة بمستشفي قويسنا المركزي الدكتور وسيم نسيم رحمه الله عليه، أثناء الاستعداد لإجراء عملية.



ونعى عدد كبير من الأطباء والعاملين في مستشفى قويسنا الطبيب الراحل مؤكدين على حسن خلقة وسيرته الحسنة، وأن مهنة الطب خسرت إنسانا صادقا، وطبيبا ناجحا كان يسعى دائما لخدمة المريض وإعلاء قيمة الإنسانية.