الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الآلآف يحتفلون بمولد السيدة نفيسة ويهنئون الرئيس بالعام الجديد (صور)

بالذكر والإنشاد..
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة

احتفل الآف المريدين منذ قليل بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وذلك بمشاركة عدد كبير من شيوخ وزعماء الطرق الصوفية بمصر، حيث تم إحياء الفعاليات بالذكر والإنشاد الصوفي، كما توافد المريدين منذ الصباح الباكر  إلى ساحات وخيام وخدمات الطرق الصوفية التي انتشرت حول مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها.

 

وكانت ساحة الطريقة الضيفية في مقدمة الساحات الصوفية التي أستقبلت المريدين وقدمت لهم الطعام والشراب فرحا بمولد سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضوان الله عليها، ثم تلتها ساحة الطريقة الرفاعية التي أستقبلت إعداد كبيرة من أحباب السيدة نفيسة رضوان الله عليها،وكذلك ساحة الطريقة الإدريسية والطريقة السعدية والطريقة السمانية، والساحة الهاشمي الهاشمة التي أستقبلت عدد كبير من مريدي وأتباع التصوف.


وبعث شيوخ الطرق الصوفية بعظيم التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين له دوام التوفيق في مسيرة البناء والتعمير.


وكان قد توافد مساء اليوم الأربعاء، آلاف المريدين والمحبين لمسجد ومقام  السيدة نفيسة، للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها المبارك، حيث جهزت الطرق الصوفية 200 ساحة وخدمة لاستقبال المشاركين، ومن أبرز الطرق المشاركة الطريقة الضيفية الخلوتية، والطريقة السمانية، والطريقة الأحمدية والطريقة الرفاعية والتجانية والشهاوية، والقادرية.

 

ويشارك في الفعاليات شيوخ وعلماء الطرق الذين قدموا من جميع أنحاء مصر لاستقبال المريدين والمشاركين في المولد، حيث بدأت الفعاليات منذ 7 أيام، تم خلالها تنظيم أكثر من جلسة وأمسية علمية، لمحاربة التشدد والتطرف.

بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
بالذكر والإنشاد.. الصوفية تحتفل بالسيدة نفيسة
الصوفية تحتفل مولد السيدة نفيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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