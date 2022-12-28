الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لشاب لاتهامه بقتل جدته فى الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، شابًا بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل جدته مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع شقيقه، في الزاوية الحمراء فى القضية رقم 8471 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء.

وكشف أمر الإحالة  عن أن المتهم  قتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع شقيقه، بأن أوعز لهما شيطانهما الخلاص من جدتهما التي بلغت من الكبر عتيًا بعد أن جحدا بالقيم الأسرية وأساءا لذوي القربي وجحدا فضلها عليهما.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها وسرقتها وأعدا لهذا الغرض أداة وسادة ونفاذًا لمخططهما الإجرامي أثناء نومها، وتسللا إلى حيث مرقدها وما إن ظفرا بها حتى أجهزا عليها بأن وضع الثاني الوسادة على وجهها وأطبق عليها الأول كاتمًا أنفاسها.

وأوضح أمر الإحالة  أن المتهمين ارتكبا الجريمة بغرض سرقة المبلغ المالي والمنقولات الخاصة بالمجنى عليها من داخل مسكنها ليلًا.

وجاء فى أقوال مجري التحريات رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن تحرياته أكدت صحة ما جاء بشهادة سابقيه وأنه تمكن من ضبط المتهمين.

الإعدام شنق ا شاب قتل جدته شقيقة الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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