الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب تصريحات كييف.. روسيا تعتزم زيادة إنتاجها من مقاتلات «سو-57»

روسيا
روسيا

صرح مدير عام المؤسسة الحكومية الروسية روستي سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أنه يتم تحديث مصنع كومسومولسك للطيران من أجل زيادة إنتاج الجيل الخامس من مقاتلات سو-57.

وقال تشيميزوف: "الآن في مصنع كومسومولسك، يجري تنفيذ مشروع تحديثات واسعة النطاق، مما سيزيد بشكل كبير من إنتاج مركبات سو-57 القتالية"، وفقًا لصحيفة رينتا رو.

جدير بالذكر، أن المصنع يقوم بتحديث الإنتاج، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتشغيل معدات جديدة، بالإضافة إلى جذب موظفي الإنتاج، وأنشأ مصنع КнААЗ خط إنتاج حديثًا للتجميع النهائي.

وزير التحول الرقمي الأوكراني: نخطط لتطوير طائرات مسيرة قادرة لضرب أهداف جوية

وأعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدوروف، اليوم الأربعاء، أن كييف تخطط لتطوير طائرات قتالية مسيرة قادرة على ضرب أهداف جوية.

واشترت كييف حوالي 1400 طائرة مسيرة، تستعمل بشكل أساسي للاستطلاع، وتخطط لتطوير نماذج قتالية قادرة على مهاجمة الطائرات المسيرة الهجومية التي يستخدمها الجيش الروسي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال فيدوروف فى تصريحات صحفية، "المرحلة التالية، عندما نكون بالفعل مجهزين بشكل أو بآخر بطائرات استطلاع مسيرة، كالطائرات المسيرة الانتحارية، وطائرات مسيرة تستطيع الوصول إلى ارتفاع من ثلاثة إلى 10 كيلومترات وتضرب أهدافاً جوية".

وأوضح الوزير الأوكراني أن كييف ستولي المزيد من الاهتمام في المستقبل للطائرات المسيرة، ووعد بمزيد من العمليات باستخدام المسيرات في توجيه ضربات، مؤكدًا أن هذه الأجهزة ستكون مصممة ومصنعة في أوكرانيا.

وتابع فيدوروف، "أستطيع أن أقول إن الوضع مع الطائرات المسيرة سيتغير بشكل كبير في فبراير أو مارس"، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعرب فى تصريحات سابقة عن نيته إنشاء أسطول من الطائرات المسيرة البحرية، على غرار تلك المستخدمة في الهجوم على قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، عندما نفذت كييف هجومًا إرهابيًا على سفن البحر الأسود في نهاية أكتوبر.

روسيا المؤسسة الحكومية الروسية مصنع كومسومولسك للطيران مقاتلات سو-57 موسكو

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