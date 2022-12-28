الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حلمى عبدالباقى: اختفيت لأن الدنيا مش لطيفة زى التسعينات

الفنان الكبير حلمي
الفنان الكبير حلمي عبدالباقي

كشف الفنان الكبير حلمي عبدالباقي، عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية خلال الفترة الماضية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "بقالي فترة كبيرة شبه مختفي تمامًاً، بسبب حاجات كتيرة أوي، حسيت إن في تناقضات كتير أوي وأن مش حاسس إن الدنيا لطيفة زي ما كنا في التسعينات".

وتابع: "حسيت بإحباطات كتير أوي، ومش قادر أمشي في الموجة السائدة، فقررت أتوقف شوية عشان أعيد حساباتي وبردة كنت عايز أحافظ على نجاحاتي اللي أن حققتها مع الجمهور".

وأكمل: "بعدت بس هي طولت وفتحت مني شوية، اللي رجعني الناس، وقعدت فترة كبيرة في الإمارات الناس متوقفين عند الجيل بتاعنا، كانوا يقولون الذكريات والطرب الجميل، والكلام نفسه لما رجعت تاني من السفر، وده اللي اداني دعم كبير أني أرجع وأقول مليش حاجة في دنيتي غير المزيكا والغناء، فقررت أعيد حلمي عبدالباقي تاني وأحسن من الأول".

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