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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 29-12-2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

تباين سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، وسجل سعره في البنك المركزي المصري  6.5644 جنيه للشراء، و6.5901 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الريال السعودي قد ارتفع فوق مستوى 6 جنيهات منذ نوفمبر الماضي مع قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وارتفعت جميع العملات الاجنبية والعربية ومنها الريال السعودي.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 29-12-2022.

 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

  • سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري : 6.5644 جنيه للشراء، و6.5901 جنيه للبيع.

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  • وبلغ في  البنك الأهلي المصري 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

 

  • واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر للشراء: 6.55و للبيع: 6.58.

 

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية 

 

  • بلغ سعر الريال السعودي في  البنك التجاري الدولي  6.55 جنيه للشراء، و6.59 للبيع.

 

  • استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية للشراء: 6.55 جنيه، وللبيع6.58 جنيه.
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  • سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 6.55 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

 

  • بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.53 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

 

  • سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.55 جنيه للشراء، و6.58 للبيع.

 

  • وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: إلى 6.52 جنيه للشراء، و6.60 للبيع.

 

  • و سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.52 جنيه للشراء، و6.59 للبيع.

 

  • وفي  البنك الأهلي القطري  6.51 جنيه للشراء، و6.59 للبيع.

 

  • وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.36 جنيه للشراء، و6.60 للبيع.

 

  • وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.57 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

 

  • ووصل في  بنك أبوظبي التجاري: بـ 6.41 جنيه للشراء، و6.59 للبيع.

 

  • وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي:  6.55 جنيه للشراء، و6.59 للبيع.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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