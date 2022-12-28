تشمل 12 حوضًا.. بدء تشغيل محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

بدأت محافظة البحر الأحمر في تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية شمال مدينة الغردقة، بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميًا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة، حيث تستخدم المياه المعالجة في زراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا والجيتروفا، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في زراعة الغابات الشجرية شمال مدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل توفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة تعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ90 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة حوالي 875 مليون جنيه، وتضم 12 حوضًا، موضحًا أن الهدف منها هو استغلال المياه المعالجة الثلاثية في زراعة الغابات الشجرية بالطريق الدائري شمال مدينة الغردقة.

وأضاف أنه تم تخصيص المياه المعالجة طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدامها في زراعة 3 آلاف فدان بنبات الجوجوبا والجيتروفا ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي بالفعل تم افتتاح المرحلة الأولى على مساحة ألف فدان بتكلفة بلغت 138 مليون جنيه.

ولفت إلى أن مدن محافظة البحر الأحمر شهدت تطورًا كبيرًا في شبكة المرافق بهدف خدمة المواطنين، وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق في ظل مبادرة حياه كريمة، والتي أطلقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونجح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، في بدء التشغيل التجريبي في المواعيد المحددة، لتحقيق حلم الأهالى، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتذليل العقبات التي كانت تواجه المشروع، إضافة إلى نجاحه في توفير الإمكانيات المادية لتشغيل المشروع.

ووجه "حنفي" بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل وصولًا لمياه معالجة طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، كما كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي، موضحاً به التوقيتات الزمنية للانتهاء من الأعمال.