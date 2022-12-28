«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار، منها 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و12 ألف طن زيت عباد خام مستورد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.

كان اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قال إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر.

وأشار «حسانين»، في تصريحات خاصة إلى أن الطاقة الإنتاجية للتعبئة للمصانع تفي بالإنتاج، وستبدأ المصانع الجديدة العمل خلال المرحلة المقبلة خلال عامين من الآن، فيما يتعلق بإنشاء مجمع قها وادفينا الصناعي بمدينة السادات.

وأوضح أن حجم تكلفة المشروع ستبلغ 9 مليارات جنيه، وقد تم البدء في تنفيذ المراحل الإنشائية، وسيتم إنشاء مصنع للزيوت في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، لافتًا إلى أن الوزارة لديها تارجت بالتصدير من إنتاج الشركات التابعة للتموين بالتصدير حوالي 40% من إنتاج الشركات.