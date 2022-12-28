الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب: «قادرون باختلاف» محفل إنسانى من الدرجة الأولى

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

أشاد عبداللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، اليوم الأربعاء، باحتفالية "قادرون باختلاف"، قائلًا: "محفل إنساني من الدرجة الأولى من البداية إلى النهاية".

وأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news: "يكفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعليقاته على آراء البعض قال إن اليوم الذي يكون سعيدًا فيه هو اليوم الذي يلتقي فيه بذوي الهمم"، مؤكدًا أن هذه الجملة تعتبر لفتة إنسانية كبيرة جدًا.

وتابع أن اللفتات الإنسانية ظهرت في الكثير من المواقف خلال الحفل، منها التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحدث معهم لدرجة أن البعض لم يصدق أنه أمام الرئيس.

وأشار إلى أنه في المقابل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعطى توجيهاته للجهات والهيئات الحكومية، بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لذوي الهمم.

وأضاف أن الحضور بالحفل شمل شبابًا من خريجي الجامعة، والمدارس الإعدادية والثانوية، الحاصلين على الجوائز والميداليات في الألعاب الخاصة بهم.

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