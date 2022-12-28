الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد ترند «الحق اتجوز».. «المأذونين»: مروج الشائعة منتحل صفة

عقد قران
عقد قران

رد الشيخ محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول دعوة أحد المأذونين للشباب بالإسراع في الزواج قبل اعتماد قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الحديث لم يصدر عن مأذون رسمي معتمد، مضيفًا: «نحن نعاني من انتحال البعض صفة معاون مأذون أو مساعد مأذون؛ لأن هؤلاء الأشخاص بعيدون عن النقابة».

ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص يعملون بعيدًا عن النقابة، مؤكدًا مخاطبة قطاع الأموال العامة لملاحقة منتحلي الصفة؛ مؤكدًا: “هؤلاء سمسارة يعملون في الخفاء”.

واستطرد:"توجهنا بشكوى لمجلس الوزراء ووزارة العدل وتم تحرير مذكرة ضد هذا المأذون وتحويله إلى النيابة العامة؛ وأصبح قيد التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة».

وأكد أنه تلقى 200 مكالمة، منذ أمس الثلاثاء، بعد شائعات تحديد قيمة ما سيتم دفعه في صندوق الزواج، مشيرًا إلى أن جمعية المأذونين لم يتم إخطارها بأي رسوم جديدة بخصوص الزواج؛ وتم التأكيد على أن هذه الأمور شائعات مغرضة.

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