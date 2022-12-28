الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكرم القصاص عن احتفالية «قادرون باختلاف»: ذوو الهمم فى القلب والعقل

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على احتفالية انطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "إن ذوي الهمم في القلب والعقل، وإلى جانب المشاعر الفياضة التي دائمًا ما تميز هذه الاحتفالية، فإن كل عام تزداد فكرة التمكين تشريعيًا وتنفيذيًا بخطوات".

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن صندوق المليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم هو هدية كبيرة، سوف يتزايد ويصبح داعمًا لهذه الخدمات، ما يؤكد تدعيم حقوق ذوي الهمم على مدار السنوات الماضية، من دمجهم في التعليم، حقوقهم الصحية، حقوق المواطنة الكاملة، تسهيلات في المدن الجديدة، الإعفاءات ونسبة التشغيل والتدريب. 

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تميزا كبيرا لذوي الهمم من خلال المسابقات الدولية، لافتًا إلى أن كل هذه الخطوات تؤكد أنهم في القلب والعقل، معقباً: "ليست مجرد مشاعر فقط، وإن كانت مشاعر فياضة".

وأكد أن الرئيس السيسي يتعامل مع "ذوي الهمم" بسعة صدر كبيرة جدًا، متابعاً: "ضحك معهم ودخل في حوارات معهم لتنفيذ مطالبهم التي تحرص الدولة على تنفيذها في منتهى السرعة"، حيث تؤكد كل هذه الخطوات استمرار تمكين ودعم ذوي الهمم.

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