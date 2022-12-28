الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: تخصيص مليار جنيه هدية رئاسية جديدة لذوي الهمم

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفى، أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، علي حضور الرئيس السيسي احتفالية "قادرون باختلاف".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن ذوى الهمم فى القلب والعقل، مشيرًا إلى المشاعر الفياضة التى تميز احتفالية "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلى أن هناك إجراءات وخطوات تخصهم طوال الوقت بداية من التمكين.

وأضاف أن تخصيص مليار جنيه لصندوق دعم ذوى الهمم هدية رئاسية جديدة لهم، مشيرا إلى أن ذوي الهمم أصبح لهم كوتة داخل المجالس التشريعية والهيئات والمؤسسات.

وأوضح أن جمع المليار جنيه يؤكد أنه على مدار السنوات المقبلة، سيتم تدعيم ذوى الهمم ودمجهم فى التعليم، ودعم حقوقهم الصحية، والمواطنة، والطرق والمواصلات العامة والإعفاءات، ونسبة التشغيل والتدريب.

وتابع أنه على مدار السنوات الماضية، رأينا تميزًا كبيرًا لذوى الهمم فى المسابقات الدولية وغيرها، وكل هذا يؤكد فكرة أنهم فى القلب والعقل.

وأكد أن الرئيس السيسى يتعامل معهم بمشاعر فياضة وسعة صدر كبيرة، ويهتم دائمًا بإجراء حوار معهم ومحاولة تنفيذ مطالبهم بسرعة يوضح استمرار تمكين ودعم ذوى الهمم، موضحا أن عدد ذوى الهم بلغ 13 مليون شخص.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى تحدث دائما عن تخصيص الطرق بشكل معين لهم والمواصلات العامة والأرصفة، وأماكن الصعود والهبوط، والإعفاءات، موضحا أن ذوى الهمم يتصفون بالقدرات ويجب أن تظهر، والبعض منهم أصبحوا نجوما، وهو حق لهؤلاء فى المجتمع مثل أى مواطن، والذى ياتى بتوجيهات من الرئيس السيسى. 

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