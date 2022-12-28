ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش معدة للبيع وسلاح ناري بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طنطا، بمحافظة الغربية من القبض علي عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات البيع وهاتف محمول .

كانت معلومات قد توافرت أمام اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية يفيد قيام (محمد.ح.ج) 33 سنة عاطل وله معلومات جنائية ومقيم كفر عصام دائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة وذاع صيته بالدائرة في الاتجار المخدرة.

علي الفور تم عرض المعلومات علي اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، أمر بضبطه وبتشكيل بحث بقيادة الرائد حسام قطامش رئيس وحدة مباحث مركز طنطا والرائد أحمد أبو زامل معاون أول المباحث تم ضبطة وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لنفس ذات العيار للدفاع عن تجارته الآثمة ومبلغ مالي من متحصلات البيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان عام المركز وحرر له محضر وعرضه على النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.