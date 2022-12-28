الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع برودة الطقس.. 6 أنواع شوربة: تناولها عند الشعور بالغثيان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لا أحد يحب محاربة برد الشتاء المنتشر في المكتب أو الحي، لكن هذا يحدث لنا جميعًا، وحتى لو كنت مجتهدًا في التمتع بصحة جيدة، فأنت في بعض الأحيان تجد نفسك مريضًا، إذن ما هو أفضل حساء لتناوله عند المرض؟.

نؤمن بقوة الحساء الدافئ في الأيام المرضية، لذلك سواء كنت تشعر بقليل من الطقس أو تعاني من نزلة برد شديدة، ألق نظرة على أفضل أنواع الحساء التي يمكنك تناولها عندما تكون أنت أو أحد أفراد أسرتك الشعور بتوعك.

لماذا الحساء جيد لنزلات البرد؟

لماذا عندما نصاب بنزلة برد، الشيء الوحيد الذي يبدو جيدًا هو وعاء حساء دافئ؟ هناك في الواقع سبب علمي وراء ذلك، ووجدت دراسة أجراها الدكتور ستيفن رينارد من المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها أن الأفراد الذين تناولوا حساء الدجاج المكرونة عند المرض لديهم عدد أكبر من خلايا الدم البيضاء اللازمة لمكافحة الالتهابات، وافترض رينارد أن زيادة هذه الخلايا المكافحة للعدوى تساعد في تقليل أعراض الجهاز التنفسي العلوي الشائعة مع نزلات البرد.

وجدت دراسة أخرى أن أولئك الذين شربوا السوائل الساخنة عند المرض لديهم حركة أعلى لمخاط الأنف، ويحسن هذا الحساء أيضًا وظيفة الأهداب، وهي نتوءات صغيرة تشبه الشعر داخل الأنف تمنع العدوى من دخول الجسم.

 

من أهم الأسباب التي تجعل الحساء مفيدًا لنزلات البرد هو احتوائه على المرق الساخن الغني بالفيتامينات والخضروات الغنية بالمغذيات، ويوفر وجبة خفيفة دون إرهاق الجسم.

ونرصد قائمة موقع spoonfulofcomfortمن الحساء التي تعمل بسحرها الرائع.

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1. حساء الدجاج والمكرونة

 

لا يقتصر مذاق حساء الدجاج المكرونة محلي الصنع على مذاق رائع فحسب، بل من المعروف أن مرق الدجاج يساعد في علاج نزلات البرد، فيمكن أن يخفف حساء الدجاج الساخن من التهاب الحلق ويحفز إزالة الأنف، وقم بتحميله بأي مزيج نباتي غني بالفيتامينات يلفت انتباهك، حيث ستعزز الخضروات والنودلز نظام المناعة لديك وتساعدك على الشعور بالشبع والرضا. 

2. شوربة الخضار

حساء الخضار القلبية مصنوع من مجموعة متنوعة من الخضار الصحية للقلب ومجموعة كاملة من الأعشاب، وهذا حساء صحي رائع لنزلات البرد، والطعام الصحي هو أفضل محارب للإرهاق المصاحب للمرض.

3. شوربة الطماطم والريحان

حساء يوم مرض آخر جيد هو ريحان الطماطم الكريمي ، بالإضافة إلى كونه طعامًا مريحًا للغاية في يوم ممطر، فإن وصفة حساء الطماطم هذه مليئة بالعديد من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية والفيتامينات والمعادن التي، بالإضافة إلى تعزيز المناعة، تعزز صحة الجلد والرؤية، وتحسن صحة العظام، وقد حتى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. شوربة جوز الهند بالكاري

تستغرق وصفة الحساء هذه أقل من نصف ساعة لتحضيرها وتحتوي فقط على ما يكفي من التوابل للمساعدة في تنظيف الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى ذلك، فهو مليء بالثوم والزنجبيل، وهما مكونان معروفان بقدرتهما على المساعدة في كل شيء تقريبًا - من اضطراب المعدة إلى السعال المستمر.

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5. حساء البطاطس والذرة الكريمية

التالي على قائمة الحساء لنزلات البرد لدينا حساء دسم الذرة والبطاطس، حيث تحتوي البطاطس على العديد من البروتينات والفيتامينات، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك، وكلها مفيدة لتعزيز جهاز المناعة لديك.

 

6. شفاء الشاي الأخضر وشوربة الحمص

إنه مليء بالكربوهيدرات، لذا ستحصل على طاقة معززة، وهو مليء بمكونات نباتية معززة للمناعة مثل الجزر واللفت والكرفس، وبالنسبة لبعض مكافحة البرد الإضافي، تعتبر مثلثات التورتيلا بالثوم مثالية للغطس.

12. حساء الديوتكس

حساء الديتوكس المطهر هذا مليء بجميع الأشياء الجيدة التي تحتاجها للتغلب على نزلات البرد، ويحتوي على مكونات تعزز المناعة مثل الكركم والقرفة والزنجبيل واللفت وعصير الليمون الطازج، حيث تساعد مرق الخضار المزيلة للسموم على تطهير جسمك حتى تشعر بمزيد من الشفاء.

أنواع شوربة مهدئة الحساء جيد لنزلات البرد حساء الدجاج والمكرونة 2 شوربة الخضار شوربة جوز الهند بالكاري حساء البطاطس والذرة الكريمية

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وائل لطفي

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