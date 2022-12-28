برلمانية: تمكين ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من الارتقاء بحياة المواطنين بالجمهورية الجديدة

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بأسوان، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير تمويل عاجل بقيمة مليار جنيه لصندوق ذوي الهمم، وذلك من خلال 5 صناديق قائمة وتضم التبرعات: 100 مليون جنيه من كل من صناديق "قناة السويس والتأمين الصحي والشهداء والمصابين" و200 مليون جنيه من صندوق الإسكان، و500 مليون من صندوق القوات المسلحة، قائلة: "إن مواقف الرئيس السيسي الإنسانية تؤكد على أنه رئيس وأب لكل المصريين".

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن مصر عبر تاريخها كانت من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوى الهمم، وإعطائهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية للعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، في مسارات العمل الوطني، لنرى اليوم، ما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل الدولية والمناسبات الكبري مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة نحو العطاء.

وأضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية اتخذت حزمة من الإجراءات لأبنائنا من ذوي الهمم، والتي تمثلت في إنشاء صندوقي "قادرون باختلاف" و"عطاء" لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم وتمكينهم، فضلًا عن تضمين المشروعات المنفذة ضمن "مبادرة حياة كريمة" في جميع المحافظات، لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، والتوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، في التعامل والتواصل معهم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية، فضلًا عن قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية، بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل، مؤكدة أن تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزء لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأعربت نائبة حماة الوطن، عن سعادتها وفخرها بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس السيسي للأشخاص من ذوي الإعاقة واهتمامه الشخصي واستجابته السريعة لتحقيق أحلامهم، موجهًا الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه غير المسبوق لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، وحرصه الشديد كل عام على الحضور والاحتفال ومشاركتهم في احتفالية "قادرون باختلاف".