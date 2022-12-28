اقتحم سيارتها.. لص يستولى على حقيبة سيدة تحت تهديد السلاح بالشيخ زايد

ألقت مباحث الشيخ زايد القبض على لص حاول سرقة سيدة تحت تهديد سلاح أبيض، إلا أنها استغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالى بضبط لص أمام مول بارك ستريت، الكائن بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة مديرة مركز للتجميل فى المول 34 سنة، ومقيمة العمرانية، وقررت أنها عقب انتهاء عملها بالمول توجهت إلى سيارتها عرض عليها المتهم 21 سنة، مساعدتها في حمل أغراضها إلا أنها رفضت.

وعقب استقلال سيارتها فوجئت به يجلس بالمقعد الخلفي الأيمن وهددها بسلاح أبيض، واستولى على حقيبة يدها بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي، إلا أنها استغاثت بالأهالى وتمكنوا من ضبطه وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.